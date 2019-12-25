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Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
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РИА Новости

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

08:37 25.12.2019 (обновлено: 09:20 25.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Он подчеркнул, что Трудовой кодекс содержит положение, гарантирующее работникам сохранение размера оплаты труда вне зависимости от количества нерабочих праздничных дней в месяце. Такая гарантия действует только в отношении тех, кто получает оклад.
Для сотрудников со сдельной оплатой труда предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни. Размер и порядок выплат устанавливается коллективным договором или другими нормативными актами.
В 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Праздничные дни, которые приходятся на субботу 4-го и воскресенье 5 января переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Всего, согласно производственному календарю, в январе будет 17 рабочих и 14 выходных и праздничных дней.
Российские деньги
10 декабря 2018, 15:43
Роструд пояснил порядок выплаты новогодних премий
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Иван ШкловецРострудРоссияОбщество
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