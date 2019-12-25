Россия выделила средства на борьбу с детской смертностью в КНДР

"25 декабря Посол А.Мацегора передал послу по особым поручениям МИД КНДР Ли Хын Сику (курирует международные организации) ноту, в которой правительство КНДР информируется о том, что в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации принято решение о финансировании проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Снижение детской заболеваемости и смертности путем проведения профилактических и лечебных мероприятий в КНДР" с бюджетом 4,8 млн. долл. США", - говорится в заявлении.