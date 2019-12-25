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Россия выделила средства на борьбу с детской смертностью в КНДР
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РИА Новости

Россия выделила средства на борьбу с детской смертностью в КНДР

08:26 25.12.2019
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© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Логотип ЮНИСЕФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия выделила 4,8 миллиона долларов на финансирование проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской заболеваемости и смертности в КНДР, об этом сообщается в заявлении посольства РФ в КНДР на странице в Facebook.
"25 декабря Посол А.Мацегора передал послу по особым поручениям МИД КНДР Ли Хын Сику (курирует международные организации) ноту, в которой правительство КНДР информируется о том, что в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации принято решение о финансировании проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Снижение детской заболеваемости и смертности путем проведения профилактических и лечебных мероприятий в КНДР" с бюджетом 4,8 млн. долл. США", - говорится в заявлении.
По словам представителей посольства, Ли Хын Сик "заверил, что данное сообщение будет немедленно доведено до сведения правительства КНДР".
КНДР
17 декабря, 04:01
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ЮНИСЕФКНДРРоссияВ мире
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