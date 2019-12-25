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Движение на "фиолетовой" линии московского метро восстановили
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РИА Новости

Движение на "фиолетовой" линии московского метро восстановили

08:21 25.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры на станции Московского метрополитена "Кузнецкий мост"
Пассажиры на станции Московского метрополитена Кузнецкий мост
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено, сообщила столичная подземка в Twitter.
Ранее сообщалось, что движение было приостановлено от станции "Беговая" до "Таганской" из-за пассажира на пути.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время", - говорится в сообщении.
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
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