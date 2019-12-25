Движение на "фиолетовой" линии московского метро восстановили

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено, сообщила столичная подземка в Twitter.
Ранее сообщалось, что движение было приостановлено от станции "Беговая" до "Таганской" из-за пассажира на пути.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время", - говорится в сообщении.
Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время.— Московское метро (@MetroOperativno) December 25, 2019