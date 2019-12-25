При пожаре в общежитиях в Иркутской области погибли граждане Китая

Ранее сообщалось, что в одноэтажном и двухэтажном деревянных зданиях общежитий лесозаготовительного предприятия поселка Залари ночью в среду произошел пожар. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Погибли двое, пятеро госпитализированы. СУСК начало проверку.

"В результате возгорания двух деревянных зданий на площади 350 квадратных метров в поселке Залари пострадали восемь граждан Китая, из них два человека погибли", - сказал собеседник агентства.