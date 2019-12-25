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При пожаре в общежитиях в Иркутской области погибли граждане Китая
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РИА Новости

При пожаре в общежитиях в Иркутской области погибли граждане Китая

08:21 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Двое граждан Китая погибли, еще шесть пострадали при пожаре в двух общежитиях в поселке Залари Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что в одноэтажном и двухэтажном деревянных зданиях общежитий лесозаготовительного предприятия поселка Залари ночью в среду произошел пожар. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Погибли двое, пятеро госпитализированы. СУСК начало проверку.
Сотрудник МЧС
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"В результате возгорания двух деревянных зданий на площади 350 квадратных метров в поселке Залари пострадали восемь граждан Китая, из них два человека погибли", - сказал собеседник агентства.
Пожар ликвидирован, идет разбор завалов.
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КитайИркутская областьПроисшествия
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