При пожаре в общежитиях в Иркутской области погибли граждане Китая

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Двое граждан Китая погибли, еще шесть пострадали при пожаре в двух общежитиях в поселке Залари Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что в одноэтажном и двухэтажном деревянных зданиях общежитий лесозаготовительного предприятия поселка Залари ночью в среду произошел пожар. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Погибли двое, пятеро госпитализированы. СУСК начало проверку.
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"В результате возгорания двух деревянных зданий на площади 350 квадратных метров в поселке Залари пострадали восемь граждан Китая, из них два человека погибли", - сказал собеседник агентства.
Пожар ликвидирован, идет разбор завалов.