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В Новосибирске начались переговоры ШОС по учениям "Мирная миссия"
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РИА Новости

В Новосибирске начались переговоры ШОС по учениям "Мирная миссия"

08:19 25.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Антон Денисов
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Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Переговоры военных представителей стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по предстоящему участию в совместных антитеррористических учениях "Мирная миссия-2020" начались в среду в Новосибирске, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Антитеррористические учения "Мирная миссия-2020" будут проходить в рамках ШОС. Проведение крупномасштабных учений – это неотъемлемая часть нашего сотрудничества, проводятся они раз в два года. Мероприятия являются очень значимыми для нашей страны ввиду нарастания террористических угроз в Центральноазиатском регионе. Учения будут носить масштабный характер…" - приводятся в сообщении слова руководителя переговоров, замначальника штаба ЦВО генерал-майора Рустама Миннекаева.
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В пресс-службе отметили, что в проведении консультаций участвуют представители восьми государств - России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.
Антитеррористические учения "Мирная миссия – 2020" пройдут в августе на полигоне "Юргинский" в Кемеровской области. Во время учений военнослужащие отработают задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции объединенной группировкой войск государств-членов ШОС.
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Центральный военный округШОСНовосибирскБезопасность
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