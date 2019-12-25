В Новосибирске начались переговоры ШОС по учениям "Мирная миссия"

"Антитеррористические учения "Мирная миссия-2020" будут проходить в рамках ШОС. Проведение крупномасштабных учений – это неотъемлемая часть нашего сотрудничества, проводятся они раз в два года. Мероприятия являются очень значимыми для нашей страны ввиду нарастания террористических угроз в Центральноазиатском регионе. Учения будут носить масштабный характер…" - приводятся в сообщении слова руководителя переговоров, замначальника штаба ЦВО генерал-майора Рустама Миннекаева.