Роскачество получило право сертифицировать органическую продукцию

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Центр компетенции в органическом производстве, созданный на базе Центр компетенции в органическом производстве, созданный на базе Роскачества , получил право на сертификацию органической продукции, говорится в сообщении организации.

Росаккредитация выпустила приказ о расширении области аккредитации органа по сертификации, входящего в состав Центра органической компетенции Роскачества. До настоящего момента специалисты Роскачества готовили ряд российских предприятий к прохождению сертификации. Теперь запущен сам процесс сертификации", - сообщается в пресс-релизе. выпустила приказ о расширении области аккредитации органа по сертификации, входящего в состав Центра органической компетенции Роскачества. До настоящего момента специалистыготовили ряд российских предприятий к прохождению сертификации. Теперь запущен сам процесс сертификации", - сообщается в пресс-релизе.

В Роскачестве уточнили, что в настоящее время в работе находятся заявки участников рынка органической продукции, занимающих около 10% рынка, а также от импортеров, желающих сертифицировать свою продукцию на соответствие требованиям РФ для нанесения российского национального органического знака. Среди подавших заявки - производители напитков, молочной продукции, тепличных овощей, функционального питания, а также предприятия ликеро-водочной промышленности.

Сертификация органики Роскачеством проводится по пяти направлениям: органического растениеводства, органического животноводства и птицеводства, органического пчеловодства, органической аквакультуры и перерабатывающих предприятий. "Ожидаем, что несколько сертификатов выдадим уже до нового года", - сообщили в пресс-службе.

При создании системы органического сертифицирования Роскачество опиралось на международный опыт. Одним из важных условий конкурентоспособности российской органической продукции будет факт признания российских сертификатов за рубежом. "Например, объём потребления органической продукции странами Евросоюза существенно превышает объём ее производства, поэтому признание российских сертификатов станет заметным стимулом для продажи отечественной продукции на иностранных рынках", - отмечается в пресс-релизе.

Федеральный закон "Об органическом земледелии" вступает в силу 1 января 2020 года. Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций. Роскачество стало третьей компанией, получившей статус сертификатора - после компании "Органик-эксперт" и ФГБУ "Россельхозцентр" по Воронежской области.