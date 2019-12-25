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2019-12-25T11:55+0300
https://ria.ru/20191225/1562808679.html
Роскачество получило право сертифицировать органическую продукцию
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РИА Новости

Роскачество получило право сертифицировать органическую продукцию

08:30 25.12.2019 (обновлено: 11:55 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Покупатели в одном из гипермаркетов. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Центр компетенции в органическом производстве, созданный на базе Роскачества, получил право на сертификацию органической продукции, говорится в сообщении организации.
"Росаккредитация выпустила приказ о расширении области аккредитации органа по сертификации, входящего в состав Центра органической компетенции Роскачества. До настоящего момента специалисты Роскачества готовили ряд российских предприятий к прохождению сертификации. Теперь запущен сам процесс сертификации", - сообщается в пресс-релизе.
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В Роскачестве уточнили, что в настоящее время в работе находятся заявки участников рынка органической продукции, занимающих около 10% рынка, а также от импортеров, желающих сертифицировать свою продукцию на соответствие требованиям РФ для нанесения российского национального органического знака. Среди подавших заявки - производители напитков, молочной продукции, тепличных овощей, функционального питания, а также предприятия ликеро-водочной промышленности.
Сертификация органики Роскачеством проводится по пяти направлениям: органического растениеводства, органического животноводства и птицеводства, органического пчеловодства, органической аквакультуры и перерабатывающих предприятий. "Ожидаем, что несколько сертификатов выдадим уже до нового года", - сообщили в пресс-службе.
При создании системы органического сертифицирования Роскачество опиралось на международный опыт. Одним из важных условий конкурентоспособности российской органической продукции будет факт признания российских сертификатов за рубежом. "Например, объём потребления органической продукции странами Евросоюза существенно превышает объём ее производства, поэтому признание российских сертификатов станет заметным стимулом для продажи отечественной продукции на иностранных рынках", - отмечается в пресс-релизе.
Федеральный закон "Об органическом земледелии" вступает в силу 1 января 2020 года. Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций. Роскачество стало третьей компанией, получившей статус сертификатора - после компании "Органик-эксперт" и ФГБУ "Россельхозцентр" по Воронежской области.
Минюст РФ на прошлой неделе зарегистрировал приказ о порядке ведения единого госреестра производителей органической продукции, в том числе порядка предоставления органами сертификации сведений о таких производителях, и приказ об утверждении формы и порядка использования единого графического знака органической продукции.
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РоскачествоРосаккредитацияЕвросоюзРоссияЭкономика
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