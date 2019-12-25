Во Владивостоке эвакуировали вокзал из-за сообщения о "минировании"

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Железнодорожный вокзал во Владивостоке эвакуировали из-за звонка о "минировании", опасные предметы не найдены, сообщил РИА Новости представитель ДВЖД.
"Было оповещение, в полицию позвонили, сказали, что заминировано. Но оперативно проверили, ничего не нашли. Сейчас (вокзал - ред.) уже работает", - сказал собеседник.
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Ранее в среду пассажиров и сотрудников аэропорта и железнодорожного вокзала Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о "минировании", взрывотехники не нашли опасных предметов.