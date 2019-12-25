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2019-12-25T08:24+0300
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Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики
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РИА Новости

Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики

08:14 25.12.2019 (обновлено: 08:24 25.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Алексей Кудрин, занимающий пост главы Счетной палаты, рассказал о чем жалеет в экономике в последние 10 лет: недостаточно внимания к приватизации, нет баланса между защитой законности и давлением на бизнес, нет улучшения инвестклимата.
"...Может быть, я жалею, что сейчас не уделяется достаточно внимания приватизации, развитию частного сектора. Повторяю, иногда говорится об этом, но недостаточно делается", - рассказал Кудрин для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Кудрин высказал мнение, что работа некоторых структур непредсказуема. "Я сегодня оцениваю, что у нас правоохранительные органы не всегда предсказуемы и, к сожалению, мы не можем найти какой-то баланс между защитой законности и, в общем, серьезного такого пресса на бизнес. Этот баланс пока не найден. Вот это, может быть, более явно выразилось уже после 2008 года", - сказал Кудрин. В 2008 году наступил мировой экономический кризис. Тогда Путин занимал должность премьер-министр России, Кудрин курировал экономический блок кабмина.
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Кудрин отметил, что до кризиса в 2008 году уделялось больше времени формированию благоприятного инвестклимата. "Когда я был вице-премьером, особенно до кризиса 2008 года, мы больше думали об инвесторах, об инвестиционном климате, чем сейчас, как-то это почему-то отошло на второй план. Хотя об этом много говорится, но реально улучшения инвестиционного климата не происходит. Вот это мне не нравится", - поделился он.
По словам Кудрина, этот вопрос не решить одним только законом о поощрении инвестиций. "Это все-таки многофакторная комплексная политика должна проводиться", - сказал он.
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Алексей КудринВладимир ПутинРоссияЭкономика
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