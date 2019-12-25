В Москве в среду ожидается облачная погода и до трех градусов тепла

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться на западной окраине антициклона, который протягивает свой гребень из Казахстана. Также мы ожидаем облачную погоду без существенных осадков. Максимальная температура в Москве плюс 1-3 градуса, по области от минус 1 до плюс 4 градусов", - сообщила Волосюк.
По ее словам, ветер будет дуть с юго-востока, не сильный, скорость 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется чуть ниже нормы - 744 миллиметра ртутного столба.