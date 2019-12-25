В Москве в среду ожидается облачная погода и до трех градусов тепла

"Сегодня столичный регион будет находиться на западной окраине антициклона, который протягивает свой гребень из Казахстана. Также мы ожидаем облачную погоду без существенных осадков. Максимальная температура в Москве плюс 1-3 градуса, по области от минус 1 до плюс 4 градусов", - сообщила Волосюк.