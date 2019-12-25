На "фиолетовой" линии московского метро приостановили движение

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Движение приостановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от станции "Беговая" до "Таганской" из-за пассажира на пути, сообщает Московский метрополитен.
"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Беговая" до станции "Таганская" из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в Twitter столичной подземки.
На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.— Московское метро (@MetroOperativno) December 25, 2019