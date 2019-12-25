В московском зоопарке родился детеныш суматранского орангутана

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Детеныш суматранского орангутана, одного из самых редких приматов планеты, появился на свет в Детеныш суматранского орангутана, одного из самых редких приматов планеты, появился на свет в московском зоопарке , сообщается на сайте мэра столицы

"Рождение редкого суматранского орангутана — радостное событие для нашего зоопарка. Сегодня численность этих животных в природе продолжает неуклонно снижаться, поэтому так важно создать стабильную резервную популяцию в зоопарках мира. Наши специалисты уже многие годы работают с суматранскими орангутанами и регулярно получают здоровое потомство. Подросших детенышей мы передаем в ведущие зоопарки Европы и России", - рассказала генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова

Она добавила, что у мамы новорожденного орангутанга, 25-летней самки Чави, последнее потомство было в 2010 и 2012 годах, а ее мать, 41-летняя самка Чапи, за свою жизнь родила пятерых детенышей. Всего в зоопарке четыре суматранских орангутана (Чапи, Сандокан, Чави и новый малыш).

Маленький орангутан весит около 1,5 килограмма, мама пока не выпускает его из рук. Как и взрослые орангутаны, он покрыт рыжевато-бурой шерстью. Его сородичи — бабушка Чапи и отец, 38-летний Сандокан, — стараются держаться в стороне от матери и детеныша, чтобы не беспокоить их.

Зоологи пока что не спешат проводить полный осмотр малыша, чтобы лишний раз не тревожить его и маму. Проверить здоровье и узнать пол они смогут не раньше, чем через несколько месяцев.

По словам Акуловой, суматранские орангутаны — очень умные и изобретательные животные. С ними регулярно занимаются специалисты, чтобы зверям не было скучно. Например, обитатели столичного зоопарка получают развивающие игрушки и предметы, интересные для изучения, - пластиковые конусы, всевозможные емкости, в которых спрятаны лакомства, автомобильные шины, каски строителей.

Животные очень активны и любопытны, например, самки Чапи и Чави обожают кутаться в ковры и пледы, залезать в пластиковые бочки, строить гнезда из соломы. У обезьян этого вида богатая мимика, они характерно жестикулируют, взаимодействуя друг с другом.