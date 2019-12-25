Врачи рассказали о состоянии отравившихся в Москве детей

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Состояние отравившихся в Москве детей удовлетворительное, их планируется госпитализировать в столичные больницы, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее в отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости, что двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились: недомогание они почувствовали в своем отеле.

"На место проживания детей, прибывших из нескольких регионов России на соревнования по робототехнике, в течение 5-8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате заболело 16 детей, предварительный диагноз – бактериальное пищевое отравление. Они в удовлетворительном состоянии, планируется госпитализация в профильные городские больницы", - сообщили в пресс-службе.

Там же добавили, что в настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме.