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Врачи рассказали о состоянии отравившихся в Москве детей
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии отравившихся в Москве детей

07:50 25.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Состояние отравившихся в Москве детей удовлетворительное, их планируется госпитализировать в столичные больницы, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Ранее в отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости, что двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились: недомогание они почувствовали в своем отеле.
"На место проживания детей, прибывших из нескольких регионов России на соревнования по робототехнике, в течение 5-8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате заболело 16 детей, предварительный диагноз – бактериальное пищевое отравление. Они в удовлетворительном состоянии, планируется госпитализация в профильные городские больницы", - сообщили в пресс-службе.
Там же добавили, что в настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме.
"Угрозы для жизни заболевших детей нет", - заключили в департаменте.
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