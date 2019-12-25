После пожара в общежитиях в Приангарье госпитализировали пять человек

Ранее сообщалось, что в одноэтажном и двухэтажном деревянных зданиях общежитий лесозаготовительного предприятия поселка Залари ночью в среду произошел пожар. На место возгорания были направлены четыре автоцистерны и 15 пожарных. Огонь в настоящее время ликвидирован, проводится разбор завалов. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Два человека во время пожара погибли, шесть – пострадали. По факту гибели людей во время пожара СУСК РФ региона начата доследственная проверка.