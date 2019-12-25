Аэропорт и вокзал в Хабаровске эвакуировали из-за "минирований"

ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости. Пассажиров и сотрудников аэропорта Пассажиров и сотрудников аэропорта Хабаровска в среду эвакуировали из-за сообщения о "минировании", взрывотехники обследовали здание и не нашли опасных предметов, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"Сообщение о минировании нового пассажирского терминала поступило около 11.30 среды (4.30 мск). Всех пассажиров и сотрудников эвакуировали из здания, прибыли все экстренные службы. Здание проверили, взрывоопасных предметов не найдено. Аэропорт возвращается к работе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из здания эвакуировали большое число пассажиров, так как это был утренний пик отправки и прибытия рейсов. Но сами рейсы задержаны не были. Пассажирам, прибывшим из Москвы рейсом "Аэрофлота", пришлось подождать 20 минут в салоне, пока свою работу не закончили взрывотехники.

По его словам, чтобы пассажиры не мерзли на улице, были поданы автобусы, где разместили часть людей. Остальные ожидали окончания проверки в здании рядом стоящего международного терминала.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, из-за сообщений о минировании в среду утром также эвакуировали пассажиров и сотрудников железнодорожного вокзала в Хабаровске.

"Здание уже проверили. Звонок оказался ложным. Все вернулись на вокзал. Задержки поездов нет", - сказал собеседник.