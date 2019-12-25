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При пожаре в общежитиях в Приангарье погибли два человека
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РИА Новости

При пожаре в общежитиях в Приангарье погибли два человека

07:12 25.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ИРКУТСК, 25 дек - РИА Новости. Два человека погибли, шесть пострадали во время пожара в общежитиях лесозаготовительного предприятия поселка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
Информация о пожаре в одноэтажном и двухэтажном деревянных зданиях общежитий лесозаготовительного предприятия поселка Залари поступила в 3.41 (22.41 мск вторник). На место возгорания были направлены четыре автоцистерны и 15 пожарных. Открытый огонь в настоящее время ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров.
"Установлено, что два человека погибли, еще шесть пострадали. Ведется дотушивание огня. На месте работают эксперты пожарно-испытательной лаборатории, которые устанавливают причину пожара", - сообщил собеседник агентства.
По факту гибели людей во время пожара СУСК РФ региона начата доследственная проверка.
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