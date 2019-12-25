У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло около западного побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По уточненным данным, землетрясение было зафиксировано в 03.36 по времени UTC (06.36 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 182 километрах к западу от канадского муниципалитета Порт-Харди. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Изначально служба сообщала, что магнитуда землетрясения составила 6,2, а очаг землетрясения залегал на глубине одного километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.