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У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3
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РИА Новости

У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3

07:09 25.12.2019 (обновлено: 07:48 25.12.2019)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло около западного побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По уточненным данным, землетрясение было зафиксировано в 03.36 по времени UTC (06.36 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 182 километрах к западу от канадского муниципалитета Порт-Харди. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Изначально служба сообщала, что магнитуда землетрясения составила 6,2, а очаг землетрясения залегал на глубине одного километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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