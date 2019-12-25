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Хабаровский аэропорт выделит зоны для курилок в новом терминале
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РИА Новости

Хабаровский аэропорт выделит зоны для курилок в новом терминале

06:44 25.12.2019
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© Фото : АО "Хабаровский аэропорт"Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровска
Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровска
© Фото : АО "Хабаровский аэропорт"
Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости. Руководство международного аэропорта Хабаровска имени Г.И. Невельского решает вопрос с выделением помещений под курилки в здании нового терминала, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта в среду.
Новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск, построенный с помощью преференциального режима ТОР, запущен в сентябре этого года на пятом Восточном экономическом форуме президентом РФ Владимиром Путиным. С октября в новом терминале обслуживаются все рейсы.
"Аэропорт рассматривает разные варианты организации пространств для курения, в том числе проводятся обсуждения по созданию отдельной зоны для курения электронных сигарет и сигарет, предназначенных для нагревательных систем. В работе по данному направлению учитываются все особенности - и технические, и, разумеется, те, что касаются исполнения законодательства и соблюдения баланса интересов всех категорий пассажиров", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, в какие сроки будут созданы курительные комнаты, но отметил, что их организацию руководство аэропорта рассмотрит в приоритетном порядке.
Российские сенаторы на заседании в понедельник одобрили закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. В соответствии с документом, у курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Воспользоваться услугами таких помещений смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
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Хабаровский аэропортХабаровскОбщество
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