Хабаровский аэропорт выделит зоны для курилок в новом терминале

ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости. Руководство Руководство международного аэропорта Хабаровска имени Г.И. Невельского решает вопрос с выделением помещений под курилки в здании нового терминала, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта в среду.

Новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск, построенный с помощью преференциального режима ТОР, запущен в сентябре этого года на пятом Восточном экономическом форуме президентом РФ Владимиром Путиным. С октября в новом терминале обслуживаются все рейсы.

"Аэропорт рассматривает разные варианты организации пространств для курения, в том числе проводятся обсуждения по созданию отдельной зоны для курения электронных сигарет и сигарет, предназначенных для нагревательных систем. В работе по данному направлению учитываются все особенности - и технические, и, разумеется, те, что касаются исполнения законодательства и соблюдения баланса интересов всех категорий пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, в какие сроки будут созданы курительные комнаты, но отметил, что их организацию руководство аэропорта рассмотрит в приоритетном порядке.

Российские сенаторы на заседании в понедельник одобрили закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. В соответствии с документом, у курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Воспользоваться услугами таких помещений смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.