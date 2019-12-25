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Назарбаев рассказал о впечатлениях при знакомстве с Путиным
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РИА Новости

Назарбаев рассказал о впечатлениях при знакомстве с Путиным

06:39 25.12.2019 (обновлено: 08:20 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 25 дек – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью РИА Новости признался, что при знакомстве с будущим российским лидером Владимиром Путиным 20 лет назад его поразила энергичность российского политика и его готовность ясно и четко ответить на любой вызов.

"Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, – это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы", - сказал экс-президент.

Он отметил, что тогда у него "сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов".
Первый президент Казахстана считает, что "народу Российской Федерации очень повезло с Владимиром Владимировичем, который в начале ХХI века возглавил страну и провел ее через самые трудные испытания". "Под его руководством Россия снова стала великой державой", - подчеркнул он.
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Нурсултан НазарбаевВладимир ПутинРоссияВ мире
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