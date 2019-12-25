Назарбаев рассказал о впечатлениях при знакомстве с Путиным

НУР-СУЛТАН, 25 дек – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью РИА Новости признался, что при знакомстве с будущим российским лидером Владимиром Путиным 20 лет назад его поразила энергичность российского политика и его готовность ясно и четко ответить на любой вызов.

"Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, – это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы", - сказал экс-президент.

Он отметил, что тогда у него "сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов".