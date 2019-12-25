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https://ria.ru/20191225/1562807751.html
РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд
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РИА Новости

РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд

06:31 25.12.2019 (обновлено: 08:46 25.12.2019)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, следует из ролика, предоставленного РИА Новости пресс-службой компании.
Новый билет в декабре текущего года презентовал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов на итоговом заседании правления компании. РЖД в своем ролике наглядно показывают, чем будет отличаться новый бланк. Для сравнения сначала был показан старый электронный билет.
Компания отмечает, что новый бланк электронного билета будет максимально понятным, функциональным и персонализированным. В ролике показано, что, например, более крупным шрифтом будут написаны номер поезда, вагона, места, время, дата и станция отправления. Указаны в бланке и адрес вокзала, ближайшая станция метро, часовой пояс, время и ночи в пути.
Новый билет содержит информацию с подробным описанием тарифа и класса обслуживания, удобств в вагоне и поезде, персональной схемой размещения пассажира. Там, согласно ролику, даже указано место для размещения багажа. Например, показан бланк электронного билета, в котором у пассажира место номер 12 - верхняя полка. "Место для вашего багажа - сверху, на третьей полке", - говорится в описании. В качестве примера нижней полки выбрано место 11. "Место для вашего багажа - снизу под полкой", - написано в бланке.
Компания сообщила, что будет указана информация о документе, который нужно предъявить проводнику при посадке в поезд, отведенное на посадку время, время прибытия поезда на станцию назначения, информация о работе общественного транспорта в пункте назначения и т.д. Показаны примеры версий новых электронных билетов на русском и английском языках.
Сам бланк нового электронного билета можно сложить несколько раз, и информация на нем будет удобна для восприятия. "Билет складывается вчетверо. И остается функциональным", - говорится в финальной части ролика.
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