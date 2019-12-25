Соловьев оценил слова Путина о после Польши в нацистской Германии

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в своем Instagram высказывание российского президента Владимира Путина, назвавшего "сволочью и антисемитской свиньей" польского дипломата Юзефа Липского, который в 1930-е годы поддержал геноцид евреев в Польше.
Ранее президент, выступая на коллегии Министерства обороны, резко высказался о Липском, одобрившем в 1938 году идею Адольфа Гитлера выслать евреев, проживавших в Польше, в Африку "на вымирание и уничтожение"
"Спасибо Путину за эти слова", - написал Соловьев, приведя высказывание российского лидера.
Липский был послом Польши в Германии в период с 1934 по 1939 годы. Одной из первых задач дипломата на этом посту стала работа над договором о ненападении между двумя странами.