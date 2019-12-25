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Соловьев оценил слова Путина о после Польши в нацистской Германии
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РИА Новости

Соловьев оценил слова Путина о после Польши в нацистской Германии

06:17 25.12.2019
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в своем Instagram высказывание российского президента Владимира Путина, назвавшего "сволочью и антисемитской свиньей" польского дипломата Юзефа Липского, который в 1930-е годы поддержал геноцид евреев в Польше.
Ранее президент, выступая на коллегии Министерства обороны, резко высказался о Липском, одобрившем в 1938 году идею Адольфа Гитлера выслать евреев, проживавших в Польше, в Африку "на вымирание и уничтожение"
"Спасибо Путину за эти слова", - написал Соловьев, приведя высказывание российского лидера.
Липский был послом Польши в Германии в период с 1934 по 1939 годы. Одной из первых задач дипломата на этом посту стала работа над договором о ненападении между двумя странами.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
04:52Религия и мировоззрение
ФЕОР поддержала слова Путина о после Польши в нацистской Германии
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Юзеф ЛипскийВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинПольшаГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А в Сибирь для процветания и умножения народы высылали? Евреи особенные, чтобы осуждать и обсуждать преступления против еврейского народа, и при этом молчать о преступлениях против других народов, потому что это было в собственной стране? "в СССР тотальной депортации были подвергнуты десять народов: корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы. Из них семь — немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары — лишились при этом и своих национальных автономий."
25 декабря, 07:01
pproboinet
101201069
Лизнул точнее будет сказано
25 декабря, 06:30
Олег 84
51431261
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