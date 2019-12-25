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2019-12-25T11:06+0300
https://ria.ru/20191225/1562807674.html
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
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РИА Новости

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

06:09 25.12.2019 (обновлено: 11:06 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
 Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России.

"Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 годов. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано", — рассказал Кудрин для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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По мнению Кудрина, создание фондов "сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов".
"У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно", — подчеркнул он.
К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы, и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Именно за счет средств Резервного фонда властям удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018-му Резервный фонд был полностью исчерпан и прекратил существование.
Сейчас власти направляют все дополнительные нефтегазовые доходы казны в ФНБ — теперь он выполняет функцию "подушки безопасности". По данным Минфина, объем ФНБ на 1 декабря составлял 7,9 триллиона рублей, или 124 миллиарда долларов.
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Алексей КудринВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Лучшая шутка 21 века от Кудрина. А не деле - профукали экономику, откормили олигархов и чиновников, развели тотальную коррупцию, в том числе и среди борцунов с коррупцией.
25 декабря, 06:22
ЛКЛысый Кучерявый
46014264186
А еще солнце всходит только потому что у нас есть Путин!
25 декабря, 06:24
rria6363
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