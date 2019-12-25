Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

"Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 годов. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано", — рассказал Кудрин для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.