В Приморье сформировали состав будущего правительства

Ранее власти региона сообщали, что администрация Приморского края будет переформатирована в правительство к январю 2020 года. Отмечалось, что будет проведена оптимизация, в том числе за счет слияния смежных департаментов. Депутаты Приморья летом одобрили переименование краевой администрации в правительство. На прошлой неделе они согласовали кандидатуру первого вице-губернатора региона Веры Щербины на должность председателя правительства Приморского края.