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В Приморье сформировали состав будущего правительства
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РИА Новости

В Приморье сформировали состав будущего правительства

05:57 25.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Сформирован состав правительства Приморья, которое придет на смену администрации региона с 1 января 2020 года, число органов власти при этом уменьшится, сообщает краевая администрация.
Ранее власти региона сообщали, что администрация Приморского края будет переформатирована в правительство к январю 2020 года. Отмечалось, что будет проведена оптимизация, в том числе за счет слияния смежных департаментов. Депутаты Приморья летом одобрили переименование краевой администрации в правительство. На прошлой неделе они согласовали кандидатуру первого вице-губернатора региона Веры Щербины на должность председателя правительства Приморского края.
"Сформирован состав правительства Приморского края. Масштабная реформа всей системы управления Приморья завершена – правительство края приступит к работе уже с 1 января 2020 года... По словам первого заместителя главы Приморья Веры Щербина, после проведенной оптимизации уменьшится количество органов власти – с 43 до 41. Таким образом, в Приморье появятся 20 министерств, шесть агентств, девять департаментов и пять инспекций", - говорится в сообщении.
Возглавит правительство Приморского края губернатор Олег Кожемяко. Вице-губернатором Приморья – руководителем аппарата губернатора края и правительства Приморского края назначен Антон Волошко. Также назначены и другие зампреды правительства и главы министерств и департаментов региона.
Власти ожидают, что переформатирование системы управления в регионе позволит сконцентрировать внимание органов исполнительной власти на решении масштабных задач, в том числе по реализации нацпроектов.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
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