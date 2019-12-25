В Токио арестовали депутата правящей партии по подозрению во взятках

Акимото занимал пост заместителя министра с августа 2017 по октябрь прошлого года и курировал вопросы инвестиционных проектов, в том числе связанных с созданием в Японии зон развлечений и казино.

В декабре позапрошлого года после назначения на пост заместителя министра Акимото посетил Китай, где нанес визит в компанию, которая была заинтересована в разработке зон развлечений и игорного бизнеса. Он встретился с президентом этой компании, а затем посетил район на Хоккайдо, который является одним из кандидатов на строительство таких зон развлечений, и провел там ряд встреч с представителями местных органов власти.