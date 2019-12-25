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В Токио арестовали депутата правящей партии по подозрению во взятках
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РИА Новости

В Токио арестовали депутата правящей партии по подозрению во взятках

05:51 25.12.2019
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© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 25 дек - РИА Новости. Токийская прокуратура арестовала в среду депутата от правящей Либерально-демократический партии Цукаса Акимото по подозрению в получении взяток от китайских компаний за лоббирование их интересов, сообщает агентство Киодо.
Акимото занимал пост заместителя министра с августа 2017 по октябрь прошлого года и курировал вопросы инвестиционных проектов, в том числе связанных с созданием в Японии зон развлечений и казино.
В декабре позапрошлого года после назначения на пост заместителя министра Акимото посетил Китай, где нанес визит в компанию, которая была заинтересована в разработке зон развлечений и игорного бизнеса. Он встретился с президентом этой компании, а затем посетил район на Хоккайдо, который является одним из кандидатов на строительство таких зон развлечений, и провел там ряд встреч с представителями местных органов власти.
Как сообщает телеканал NHK, первоначально речь шла о нарушении провоза в Японию валюты японским советником этой китайской компании. Затем ниточка от него потянулась к депутату Акимото и его офису. Предположительно, ввезенная незаконным образом в Японию наличная валюта могла быть использована для взяток Акимото. Прокуратура считает, что сумма взятки могла составлять около 20-30 тысяч долларов. Сам депутат отрицает свою вину.
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ЯпонияТокиоВ мире
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