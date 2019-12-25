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В Приморье один ребенок погиб, еще один пострадал в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Приморье один ребенок погиб, еще один пострадал в ДТП с автобусом

05:30 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Авария с автобусом и двумя автомобилями произошла на пешеходном переходе в Уссурийске, один ребенок погиб, еще один пострадал, сообщает на сайте МВД Приморья.
По данным ведомства, в среду утром водитель пассажирского автобуса "Луидор" наехал на семилетнего мальчика, переходившего дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. После этого автобус столкнулся с автомобилями Honda Fit и Toyota Probox, которые находились на полосе встречного движения и уступали дорогу пешеходам.
"В результате автоаварии 7-летний пешеход получил тяжелые травмы... Пострадавший скончался в реанимационном отделении городской больницы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Добавляется, что у одной из пассажирок автобуса, 10-летней девочки, медики диагностировали сотрясение мозга. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.
В ведомстве подчеркнули, что водитель автобуса в момент ДТП был трезв, в текущем году к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
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УссурийскПроисшествия
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