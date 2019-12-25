В Приморье один ребенок погиб, еще один пострадал в ДТП с автобусом

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Авария с автобусом и двумя автомобилями произошла на пешеходном переходе в Авария с автобусом и двумя автомобилями произошла на пешеходном переходе в Уссурийске , один ребенок погиб, еще один пострадал, сообщает на сайте МВД Приморья

По данным ведомства, в среду утром водитель пассажирского автобуса "Луидор" наехал на семилетнего мальчика, переходившего дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. После этого автобус столкнулся с автомобилями Honda Fit и Toyota Probox, которые находились на полосе встречного движения и уступали дорогу пешеходам.

"В результате автоаварии 7-летний пешеход получил тяжелые травмы... Пострадавший скончался в реанимационном отделении городской больницы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Добавляется, что у одной из пассажирок автобуса, 10-летней девочки, медики диагностировали сотрясение мозга. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.