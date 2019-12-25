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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-25T05:02+0300
https://ria.ru/20191225/1562807466.html
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/156021/34/1560213486_131:453:2967:2048_1036x0_80_0_0_12e38f3e8f231d44658ce6e49254937a.jpg
РИА Новости

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в Алеппо

05:02 25.12.2019
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 25 дек – РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, том числе на территории крупнейшего города в Сирии - Аллепо, где только за минувшие сутки число обстрелов увеличилось вдвое.
Район города под названием Тишрин, где ранее было 1 070 жилых многоквартирных домов, полностью разрушен.
Обстрелы Аллепо продолжаются ежедневно, немногочисленные жители, которые остались здесь, боятся быть убитыми. Местный житель Махмуд Кублави остался единственным жильцом на своей улице, семью ему удалось увезти отсюда. Но с наступлением темноты он не выходит из дома - в любой момент может прилететь мина.
"Посмотрите, что они сделали с нашей улицей, все разбито, ни одного целого дома не осталось, у нас много людей погибло. Еще месяц назад мы думали, что все успокаивается, и люди собирались вернуться, но теперь боевики опять по нам стреляют постоянно", - жалуется Кублави.
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Ещё один житель Аллепо Абдула Мунаэм раньше был известным здесь поваром, но взрыв мины раздробил ему кости в ноге, которую пришлось ампутировать, а из-за травмы головы пропало зрение. Он стал инвалидом, все работу по дому выполняет жена, деньги семье присылает старший сын, но их не хватает. "В холодильнике - только хлеб, на полке банка с оливками - больше еды нет. Даже небольшую печку топим кусками фанеры", - рассказал он.
Как сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Боевики совершили обстрелы десятков населённых пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.
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