Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 25 дек – РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, том числе на территории крупнейшего города в Сирии - Аллепо, где только за минувшие сутки число обстрелов увеличилось вдвое.

Район города под названием Тишрин, где ранее было 1 070 жилых многоквартирных домов, полностью разрушен.

Обстрелы Аллепо продолжаются ежедневно, немногочисленные жители, которые остались здесь, боятся быть убитыми. Местный житель Махмуд Кублави остался единственным жильцом на своей улице, семью ему удалось увезти отсюда. Но с наступлением темноты он не выходит из дома - в любой момент может прилететь мина.

"Посмотрите, что они сделали с нашей улицей, все разбито, ни одного целого дома не осталось, у нас много людей погибло. Еще месяц назад мы думали, что все успокаивается, и люди собирались вернуться, но теперь боевики опять по нам стреляют постоянно", - жалуется Кублави.

Ещё один житель Аллепо Абдула Мунаэм раньше был известным здесь поваром, но взрыв мины раздробил ему кости в ноге, которую пришлось ампутировать, а из-за травмы головы пропало зрение. Он стал инвалидом, все работу по дому выполняет жена, деньги семье присылает старший сын, но их не хватает. "В холодильнике - только хлеб, на полке банка с оливками - больше еды нет. Даже небольшую печку топим кусками фанеры", - рассказал он.