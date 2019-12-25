Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-25T13:06+0300
https://ria.ru/20191225/1562807417.html
ФЕОР поддержала слова Путина о после Польши в нацистской Германии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156279/21/1562792152_0:345:3028:2048_1036x0_80_0_0_cddea4838623711b2b84a7b201369396.jpg
РИА Новости

ФЕОР поддержала слова Путина о после Польши в нацистской Германии

04:52 25.12.2019 (обновлено: 13:06 25.12.2019)
41923
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода назвал очень точными слова президента Владимира Путина, который ранее назвал "сволочью и антисемитской свиньей" польского дипломата, поддержавшего в 1930-е годы геноцид евреев в Польше.
Во вторник глава государства, выступая на расширенной коллегии Минобороны, ссылаясь на архивные документы, резко высказался о после Польши Юзефе Липском, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Комментируя доклад дипломата тогдашнему главе польского МИД Беку, Путин заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя".
"От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-40-е годы… Слова, которые адресовал наш президент дипломату, очень точные", - сказал РИА Новости Борода.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. 24 декабря 2019
Вчера, 15:19
Путин: некоторые страны Европы были в сговоре с фашистской Германией
Глава ФЕОР отметил, что Липский не просто сочувствовал идеям Гитлера и был готов выполнять его приказы, но и "вдохновлял его на убийственные решения, поддерживал смертоносный план в его самом зачатке, тем самым давая ему силу и энергию".
В то же время Борода добавил, что в Польше, "поддерживавшей нацистов на высочайшем уровне", было самое большое число "праведников мира" — тех, кто рисковал своими жизнями ради спасения евреев. И это, по словам главы ФЕОР, подтверждает обнародованный архив, из которого стало известно о разговоре Гитлера с Липским.
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы
10:36Сказано в эфире
Юрист: Польша хочет забыть о своей политике перед Второй мировой В Федерации еврейских общин России поддержали слова Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии. Сейчас в Польше пытаются забыть о действиях Варшавы перед началом Второй мировой войны, отметил в эфире радио Sputnik юрист Михаил Йоффе.
Борода выразил надежду на то, что "польский народ сделает правильные выводы из черных страниц истории". В еврейской традиции, напомнил он, считается, что полноценное раскаяние возможно лишь тогда, когда люди "признают все ошибки, искореняют из сердца малейшие зачатки зла".
Юзеф Липский занимал пост посла Польши в Берлине в 1934-1939 годах. Одним из первых его заданий в этом качестве была работа над польско-немецким договором о ненападении.
По экспертным оценкам, за время Второй мировой войны погибло порядка трех миллионов польских евреев.
Мужчина показывает традиционную еврейскую кипу на мероприятии Berlin wears kippa в Берлине
12 декабря 2018, 16:08Религия и мировоззрение
ФЕОР: антисемитизм окончательно стал масштабным явлением в Западной Европе
28318336176
Обсудить 8
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииМоскварелигияАлександр БородаВладимир ПутинПольшаГерманияРоссияАдольф ГитлерВ мире
Популярные комментарии
Сегодня по такому же принципу преследуются Русские и Русскоязычные граждане во всём Мире!
25 декабря, 05:58
Юрий Иванов
3200001
Путин любит евреев
25 декабря, 05:59
mmikhailalijan
1021277
Рекомендуем
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил слова Путина о после Польши в нацистской Германии
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Американские военнослужащие в Сирии
Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Логотип компании Apple
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
12:48В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии
12:47Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
12:46Памфилова назвала заказчиков нарушений на выборах мерзавцами
Лента новостейМолния