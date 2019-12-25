ФЕОР поддержала слова Путина о после Польши в нацистской Германии

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода назвал очень точными слова президента Владимира Путина , который ранее назвал "сволочью и антисемитской свиньей" польского дипломата, поддержавшего в 1930-е годы геноцид евреев в Польше

Во вторник глава государства, выступая на расширенной коллегии Минобороны, ссылаясь на архивные документы, резко высказался о после Польши Юзефе Липском, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Комментируя доклад дипломата тогдашнему главе польского МИД Беку, Путин заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя".

"От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-40-е годы… Слова, которые адресовал наш президент дипломату, очень точные", - сказал РИА Новости Борода.

Глава ФЕОР отметил, что Липский не просто сочувствовал идеям Гитлера и был готов выполнять его приказы, но и "вдохновлял его на убийственные решения, поддерживал смертоносный план в его самом зачатке, тем самым давая ему силу и энергию".

В то же время Борода добавил, что в Польше, "поддерживавшей нацистов на высочайшем уровне", было самое большое число "праведников мира" — тех, кто рисковал своими жизнями ради спасения евреев. И это, по словам главы ФЕОР, подтверждает обнародованный архив, из которого стало известно о разговоре Гитлера с Липским.

Борода выразил надежду на то, что "польский народ сделает правильные выводы из черных страниц истории". В еврейской традиции, напомнил он, считается, что полноценное раскаяние возможно лишь тогда, когда люди "признают все ошибки, искореняют из сердца малейшие зачатки зла".

Юзеф Липский занимал пост посла Польши в Берлине в 1934-1939 годах. Одним из первых его заданий в этом качестве была работа над польско-немецким договором о ненападении.