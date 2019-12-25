В двух общежитиях в Иркутской области произошел пожар

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Два общежития загорелись в поселке Залари Иркутской области, шесть человек госпитализированы, сообщает МЧС по региону.
"В 3.41 (22.41 мск) в пожарную охрану поселка поступило сообщение о пожаре в зданиях общежитий, принадлежащих лесозаготовительному предприятию", - говорится в сообщении на сайте главка МЧС.
В ведомстве подчеркивают, что горели одноэтажное и двухэтажное деревянные здания, общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.
"Пострадали шесть взрослых... Все госпитализированы", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в 4.47 (23.41 мск) пожар локализован. Работы по тушению продолжаются.