Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T04:18+0300
https://ria.ru/20191225/1562807272.html
В двух общежитиях в Иркутской области произошел пожар
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_f0fdeb8eed542b4c96bc885596d02e20.jpg
РИА Новости

В двух общежитиях в Иркутской области произошел пожар

04:18 25.12.2019
553
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Два общежития загорелись в поселке Залари Иркутской области, шесть человек госпитализированы, сообщает МЧС по региону.
"В 3.41 (22.41 мск) в пожарную охрану поселка поступило сообщение о пожаре в зданиях общежитий, принадлежащих лесозаготовительному предприятию", - говорится в сообщении на сайте главка МЧС.
В ведомстве подчеркивают, что горели одноэтажное и двухэтажное деревянные здания, общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.
"Пострадали шесть взрослых... Все госпитализированы", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в 4.47 (23.41 мск) пожар локализован. Работы по тушению продолжаются.
Кот, пострадавший в пожаре на юге Москвы
Вчера, 15:03
В Москве спасли надышавшегося дымом при пожаре кота
100200
Обсудить 0
Иркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Тейлор Свифт The Making Of Christmas Tree Farm. Стоп-кадр видео
Тейлор Свифт показала, как придумала и записала песню за сутки
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Приморье один ребенок погиб, еще один пострадал в ДТП с автобусом
Алеппо
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в Алеппо
Презентация макета российско-китайского самолета CR929
Экипаж российско-китайского лайнера хотят сократить до одного пилота
Технологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам
Как окончательно удалить "постыдные фото" из соцсети
Детский сад
Большинство детсадов в Приамурье не будут работать 31 декабря
Сотрудники правоохранительных органов Японии
В Токио арестовали депутата правящей партии по подозрению во взятках
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперты рассказали, как часто россияне пользуются кредитными картами
Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Мужчина сидит за компьютером
Эксперты рассказали, какие сайты россияне чаще посещали в декабре
Пожарный
После пожара в общежитиях в Приангарье госпитализировали пять человек
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
ФЕОР поддержала слова Путина о после Польши в нацистской Германии
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
При пожаре в общежитиях в Приангарье погибли два человека
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
При пожаре в общежитиях в Иркутской области погибли граждане Китая
Логотип компании МТС
МТС выпустит "умную" колонку с голосовым помощником Марвином
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:07Десант Дедов Морозов высадится на крышу Морозовской больницы в Москве
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
12:48В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии
12:47Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
Лента новостейМолния