МТС выпустит "умную" колонку с голосовым помощником Марвином

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).

В письме сотрудникам МТС предлагается принять участие в тестировании новинки. В нем отмечается, что компания готова подарить тысячу колонок сотрудникам, которые помогут "совершенствовать искусственный интеллект и приблизить срок запуска умной колонки в коммерческую эксплуатацию".

Как говорится в письме, колонка - мультимедийное устройство, которое исполняет голосовые команды и предназначено для решения большого числа повседневных задач. Виртуального ассистента, встроенного в колонку, МТС назвал Марвином. "Марвин разработан на основе технологий искусственного интеллекта и уже многое умеет самостоятельно: рассказывает новости, ставит музыку и аудиокниги, управляет умным домом, отвечает на разные вопросы и многое другое", - говорится в письме. Сотрудникам МТС предлагается поучаствовать в "обучении" Марвина, для чего нужно больше с ним разговаривать.

В пресс-службе МТС подтвердили эту информацию.

"Могу только подтвердить достоверность письма и что колонка действительно готова, виртуальный ассистент тестируется силами сотрудников МТС и приобретает новые навыки", - заявил РИА Новости представитель МТС Алексей Меркутов.