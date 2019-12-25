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МТС выпустит "умную" колонку с голосовым помощником Марвином
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РИА Новости

МТС выпустит "умную" колонку с голосовым помощником Марвином

03:50 25.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип компании МТС
Логотип компании МТС
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Логотип компании МТС. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).
В письме сотрудникам МТС предлагается принять участие в тестировании новинки. В нем отмечается, что компания готова подарить тысячу колонок сотрудникам, которые помогут "совершенствовать искусственный интеллект и приблизить срок запуска умной колонки в коммерческую эксплуатацию".
Как говорится в письме, колонка - мультимедийное устройство, которое исполняет голосовые команды и предназначено для решения большого числа повседневных задач. Виртуального ассистента, встроенного в колонку, МТС назвал Марвином. "Марвин разработан на основе технологий искусственного интеллекта и уже многое умеет самостоятельно: рассказывает новости, ставит музыку и аудиокниги, управляет умным домом, отвечает на разные вопросы и многое другое", - говорится в письме. Сотрудникам МТС предлагается поучаствовать в "обучении" Марвина, для чего нужно больше с ним разговаривать.
В пресс-службе МТС подтвердили эту информацию.
"Могу только подтвердить достоверность письма и что колонка действительно готова, виртуальный ассистент тестируется силами сотрудников МТС и приобретает новые навыки", - заявил РИА Новости представитель МТС Алексей Меркутов.
"МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования - ориентировочно, в первой половине 2020 года", - сказал он.
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МТСРоссияТехнологии
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