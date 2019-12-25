Беспилотник-снегоуборщик научат не царапать припаркованные автомобили

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Беспилотный трактор, который будет убирать наледи и снег под припаркованными автомобилями, при этом не задевая и не царапая их, появится в Беспилотный трактор, который будет убирать наледи и снег под припаркованными автомобилями, при этом не задевая и не царапая их, появится в России в 2022 году, сообщил РИА Новости советник руководителя рабочей группы НТИ "Автонет", вице-президент НП "Глонасс" Евгений Белянко.

По его словам, трактор будет оборудован устройством с технологией искусственного интеллекта (ИИ), данные с которого будут поступать через платформу "Автодата", а затем ИИ на их основе будет принимать решение о необходимых действиях. Соответствующий проект в настоящее время рассматривается в НТИ "Автонет".

"Технология позволит полностью ликвидировать причинение ущерба припаркованным транспортным средствам во дворах", - сказал Белянко. В частности, беспилотный трактор сможет проводить чистку под ними с помощью подачи сильной струи воздуха, тем самым не причиняя вред машинам.

Предполагается, что такой трактор сможет также чистить улицы шампунем, скалывать ледовое покрытие и убирать грязь из труднодоступных мест возле канализационных люков, выбоин.

"Трактор сможет не только производить чистку придомовых территорий, но также сообщать о количестве убранного снега и грязи, отчитываясь по каждому двору. Данные будут поступать в телематическую платформу "Автодата". В последствии такая технология позволить сократить затраты на уборку минимум на 20% за счет снижения расходов на людские ресурсы", - отметил Белянко.