Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T05:16+0300
https://ria.ru/20191225/1562807155.html
Беспилотник-снегоуборщик научат не царапать припаркованные автомобили
https://cdn23.img.ria.ru/images/155027/02/1550270278_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4855175f30add9c1a1eec365764ea5f8.jpg
РИА Новости

Беспилотник-снегоуборщик научат не царапать припаркованные автомобили

03:49 25.12.2019 (обновлено: 05:16 25.12.2019)
673
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль во время морозов
Автомобиль во время морозов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Автомобиль во время морозов. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Беспилотный трактор, который будет убирать наледи и снег под припаркованными автомобилями, при этом не задевая и не царапая их, появится в России в 2022 году, сообщил РИА Новости советник руководителя рабочей группы НТИ "Автонет", вице-президент НП "Глонасс" Евгений Белянко.
По его словам, трактор будет оборудован устройством с технологией искусственного интеллекта (ИИ), данные с которого будут поступать через платформу "Автодата", а затем ИИ на их основе будет принимать решение о необходимых действиях. Соответствующий проект в настоящее время рассматривается в НТИ "Автонет".
"Технология позволит полностью ликвидировать причинение ущерба припаркованным транспортным средствам во дворах", - сказал Белянко. В частности, беспилотный трактор сможет проводить чистку под ними с помощью подачи сильной струи воздуха, тем самым не причиняя вред машинам.
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
9 декабря, 03:13
Милонов хочет добиться отказа от применения вредных реагентов на улице
Предполагается, что такой трактор сможет также чистить улицы шампунем, скалывать ледовое покрытие и убирать грязь из труднодоступных мест возле канализационных люков, выбоин.
"Трактор сможет не только производить чистку придомовых территорий, но также сообщать о количестве убранного снега и грязи, отчитываясь по каждому двору. Данные будут поступать в телематическую платформу "Автодата". В последствии такая технология позволить сократить затраты на уборку минимум на 20% за счет снижения расходов на людские ресурсы", - отметил Белянко.
Пилотный проект планируется провести в 2022 году в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях. В дальнейшем проект будет расширен на других регионы России. Перед выпуском на дороги беспилотный трактор планируется отправить на сертификацию в лабораторию НАМИ, где строится специализированный полигон для самоходных дорожно-строительных машин с высокой степенью автоматизации управления.
Автомобиль полиции. Архивное фото
10 декабря, 11:27
На Колыме предложили привлекать пьяных водителей к уборке снега
2252205
Обсудить 1
РоссияТехнологииОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Презентация макета российско-китайского самолета CR929
Экипаж российско-китайского лайнера хотят сократить до одного пилота
Мужчина сидит за компьютером
Эксперты рассказали, какие сайты россияне чаще посещали в декабре
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Кадр из фильма Один дома - 2
Трамп прокомментировал свое участие в фильме "Один дома — 2"
Логотип компании Apple
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Регионы смогут получить право выделять служебное жилье участковым
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Дэвид Оливер
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:07Десант Дедов Морозов высадится на крышу Морозовской больницы в Москве
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
12:48В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии
12:47Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
Лента новостейМолния