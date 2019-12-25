Автоэксперт рассказал, как выбрать зимнюю резину

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. При выборе зимних автомобильных шин для дальних поездок следует отдавать приоритет шипованной резине или нешипованным моделям "скандинавского" типа, такие рекомендации дал эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин.
Специалист напомнил, что зимние шины бывают двух типов: шипованные и нешипованные. Последние, в свою очередь, подразделяются на модели для мягкой европейской и "настоящей" зимы.
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Эксперт указал, что нешипованные модели для мягкой зимы предназначены для езды при небольших морозах и небольшом плюсе, а их специализация — холодный асфальт, неглубокий мокрый снег, дождь. "На льду они мало на что способны. Чтобы лишний раз не волноваться, рекомендуем "лайтовые" зимние покрышки не рассматривать", - отметил автор.
По его мнению, выбор стоит остановить на нешипованной резине скандинавского типа, предназначенной для снега и льда, или шипованных моделях. "Если вам важнее акустический комфорт и спокойствие за поведение машины на асфальте, обувайте ее в нешипованные шины. Опасаетесь появления льда при умеренно холодных температурах? Ваш выбор — шипы", - рассказал эксперт.
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В то же время, по словам Милешкина, шипованные модели не всегда лучше "липучек" на льду: их преимущество состоит в том, что они стабильно цепляются за лед при любой температуре. При этом нешипованная резина работает хуже шипованных аналогов при околонулевых температурах, и лучше - на сильном морозе, пояснил автор.
По его словам, шипованные модели имеют ряд очевидных недостатков: большая шумность, чуть больший тормозной путь на асфальте, менее точное управление. "В этом плане "липучки" окажутся комфортнее, а на асфальте еще и безопаснее", - отметил Милешкин.
Кроме того, шипованная резина в случае потери шипов не превратится в фрикционную со всеми ее преимуществами, так как она изначально разрабатывалась для работы с шипами, добавил специалист. "В этом плане жизненный цикл нешипованной резины может оказаться дольше", - заключил он.
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