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Эксперты рассказали, как часто россияне пользуются кредитными картами
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как часто россияне пользуются кредитными картами

03:33 25.12.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Жители российских мегаполисов пользуются кредитками ежедневно, в то время как жители небольших городов используют их от случая к случаю, когда нужны деньги, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Кредитная организация провела собеседование около 1 тысячи клиентов, проживающих в городах с населением от 100-300 тысяч человек и более вплоть до миллионников.
"Три четверти россиян оплачивают большую часть покупок банковской картой — кредитной или дебетовой. Каждый пятый заявил, что расплачивается наличными. При этом меньше всего наличные используют в Москве, Санкт-Петербурге и городах с населением около 500 тысяч человек. … Каждый пятый опрошенный признался, что активно пользуется кредитной картой для оплаты ежедневных нужд", - пришли к выводу аналитики.
Кредитные карты есть у двух третей опрошенных, и больше всего в крупных и очень крупных городах. Так, в Москве и Санкт-Петербурге хотя бы одна кредитка есть у 79%, а в городах-миллионниках — у 75% респондентов. В городах с население 100-700 тысяч человек эта доля не превышает 70%.
Чаще всего у россиян сразу несколько карт, но большинство пользуется какой-то одной. Так ответили в среднем 65% опрошенных, причем этот показатель не зависит от региона проживания. Различные стратегии для множества карт используют 16% респондентов, например, следят, в каких категориях выше кэшбэк, и выбирают карту для оплаты.
Об отсутствии банковских карт заявили 2% опрошенных, и чаще всего такая ситуация встречается в городах с населением 100-300 тысяч человек. Здесь же самая высокая доля платежей наличными — об этом сообщили 29% респондентов. В небольших городах кредитную карту используют от случая к случаю, когда нужны деньги — так ответили 59-63% опрошенных.
Банковские карты
17 октября, 07:45
Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
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РоссияОбщество
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