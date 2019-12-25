Эксперты рассказали, как часто россияне пользуются кредитными картами

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Жители Жители российских мегаполисов пользуются кредитками ежедневно, в то время как жители небольших городов используют их от случая к случаю, когда нужны деньги, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Кредитная организация провела собеседование около 1 тысячи клиентов, проживающих в городах с населением от 100-300 тысяч человек и более вплоть до миллионников.

"Три четверти россиян оплачивают большую часть покупок банковской картой — кредитной или дебетовой. Каждый пятый заявил, что расплачивается наличными. При этом меньше всего наличные используют в Москве, Санкт-Петербурге и городах с населением около 500 тысяч человек. … Каждый пятый опрошенный признался, что активно пользуется кредитной картой для оплаты ежедневных нужд", - пришли к выводу аналитики.

Кредитные карты есть у двух третей опрошенных, и больше всего в крупных и очень крупных городах. Так, в Москве и Санкт-Петербурге хотя бы одна кредитка есть у 79%, а в городах-миллионниках — у 75% респондентов. В городах с население 100-700 тысяч человек эта доля не превышает 70%.

Чаще всего у россиян сразу несколько карт, но большинство пользуется какой-то одной. Так ответили в среднем 65% опрошенных, причем этот показатель не зависит от региона проживания. Различные стратегии для множества карт используют 16% респондентов, например, следят, в каких категориях выше кэшбэк, и выбирают карту для оплаты.