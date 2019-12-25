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Новый год—2020
2019-12-25T03:28+0300
https://ria.ru/20191225/1562806961.html
В ГД накануне Нового года посоветовали соблюдать режим сна и отдыха
https://cdn21.img.ria.ru/images/154879/62/1548796215_0:213:3074:1942_1036x0_80_0_0_72d0d34dae9228b43ae880601546f64d.jpg
РИА Новости

В ГД накануне Нового года посоветовали соблюдать режим сна и отдыха

03:28 25.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки
Украшение новогодней елки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Украшение новогодней елки. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Накануне Нового года следует соблюдать режим сна, чтобы к празднику быть физически и психологически подготовленным, иначе перегрузки могут привести на больничную койку, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Как пояснил парламентарий, предновогодняя пора – один из самых энергозатратных месяцев с точки зрения эмоциональных ресурсов. Это, по его словам, связано как с завершением календарного года, закрытием рабочих сделок, договоров, достижением поставленных целей, так и с личностными изменениями. "Как правило, если за год люди не успели сделать запланированное, то именно в декабрьские 31 день стараются уложиться по максимуму", - пояснил депутат.
"В этот момент важно, чтобы физиологически и психически организм был готов к такой нагрузке. При этом, конечно же, надо разделять личное и рабочее, и четко расставлять приоритеты в каждом направлении. Одним из обязательных условий является время на отдых и сон", - сказал Менделевич.
Он пояснил, что организму нужно время на восстановление, иначе есть вероятность встретить Новый год "с закрытыми планами и достигнутыми целями, но на больничной койке".
Менделевич посоветовал также подготовиться к проведению длительных выходных.
"Очень важно, чтобы они не прошли просто за столом, а были наполнены интересными и полезными занятиями. Потому что новогодние каникулы – это возможность приобрести новый навык или интересное хобби. К примеру, можно направиться на каток, в ближайший парк, лес для катания на лыжах, составить список книг для прочтения или список блюд, которые вы хотели бы научиться готовить", - сказал парламентарий.
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