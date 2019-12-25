В ГД накануне Нового года посоветовали соблюдать режим сна и отдыха

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Накануне Накануне Нового года следует соблюдать режим сна, чтобы к празднику быть физически и психологически подготовленным, иначе перегрузки могут привести на больничную койку, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

Как пояснил парламентарий, предновогодняя пора – один из самых энергозатратных месяцев с точки зрения эмоциональных ресурсов. Это, по его словам, связано как с завершением календарного года, закрытием рабочих сделок, договоров, достижением поставленных целей, так и с личностными изменениями. "Как правило, если за год люди не успели сделать запланированное, то именно в декабрьские 31 день стараются уложиться по максимуму", - пояснил депутат.

"В этот момент важно, чтобы физиологически и психически организм был готов к такой нагрузке. При этом, конечно же, надо разделять личное и рабочее, и четко расставлять приоритеты в каждом направлении. Одним из обязательных условий является время на отдых и сон", - сказал Менделевич.

Он пояснил, что организму нужно время на восстановление, иначе есть вероятность встретить Новый год "с закрытыми планами и достигнутыми целями, но на больничной койке".

Менделевич посоветовал также подготовиться к проведению длительных выходных.