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Исследование показало, сколько россиян сменили профессию за 10 лет
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РИА Новости

Исследование показало, сколько россиян сменили профессию за 10 лет

03:26 25.12.2019
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© Фото : Pixabay / StartupStockPhotosМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером
© Фото : Pixabay / StartupStockPhotos
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Каждый третий россиянин кардинально сменил род деятельности за последние 10 лет, причиной больше половины таких решений и размышлений о смене работы были деньги, а половина тех, кто не сменил профессию, говорят, что не сделали это из-за отсутствия необходимой квалификации, показало исследование компании HeadHunter.
Говоря о том, меняли ли они профессию за последние 10 лет, треть респондентов (33%) отметили, что сменили профессию кардинально, четверть (24%) ушли в смежную специальность, 28% задумываются об этом.
Говоря о причинах, по которым они меняли профессию или задумывались об этом, 56% отметили, что им хотелось больше зарабатывать, 28% назвали причиной стресс и профессиональное выгорание, по четверти (25%) - разочарование в профессии и усталость от рутины. Почти каждый третий (31%), разочаровавшийся в профессии, сменил ее.
Говоря о том, почему они не стали менять профессию, половина респондентов (50%) отметила, что у них нет навыков или квалификации для смены профессии, четверть (26%) решили сначала выучиться чему-то новому, 17% сослались на страх перемен.
Отвечая на вопрос о планах сменить профессию в течение ближайших 10 лет, такие намерения высказали более половины (51%) опрошенных.
Исследование проводилось с 12 по 20 декабря среди 3631 российских соискателей.
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