Эксперты рассказали, где россияне планируют встречать Новый год

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Большинство россиян (52%) встретят новогоднюю ночь дома, а каждый шестой планирует устроить праздник как в "Простоквашино" - в деревянном доме, со снегом и елкой во дворе, сообщили РИА Новости в сервисе путешествий Туту.ру.

В опросе (подобные исследования компания проводит на своем сайте) приняли участие 2845 респондентов. Он показал, что практически половина опрошенных в новогоднюю ночь не будет покидать стен родного дома и встретит праздник "с оливье, шампанским и мандаринами".

"Это оказался самый популярный вариант ответа. Второе место занял вариант празднования в стилистике зимних каникул в "Простоквашино", то есть на даче или в деревне. Главное, чтобы была елка, снег и деревянный дом. Так проведут новогоднюю ночь 15% опрошенных", - сообщили в компании.

Чуть меньше респондентов (13%) уедут к родным в другой город или просто будут в другом российском городе. 7% отметят наступление нового года за границей и столько же - в гостях.