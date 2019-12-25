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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-25T07:44+0300
https://ria.ru/20191225/1562806875.html
Эксперты рассказали, где россияне планируют встречать Новый год
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40398/86/403988606_0:237:2802:1813_1036x0_80_0_0_002a405182d721c4ff9e4997f8b3a0f2.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, где россияне планируют встречать Новый год

03:16 25.12.2019 (обновлено: 07:44 25.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Новогодняя елка. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Большинство россиян (52%) встретят новогоднюю ночь дома, а каждый шестой планирует устроить праздник как в "Простоквашино" - в деревянном доме, со снегом и елкой во дворе, сообщили РИА Новости в сервисе путешествий Туту.ру.
В опросе (подобные исследования компания проводит на своем сайте) приняли участие 2845 респондентов. Он показал, что практически половина опрошенных в новогоднюю ночь не будет покидать стен родного дома и встретит праздник "с оливье, шампанским и мандаринами".
"Это оказался самый популярный вариант ответа. Второе место занял вариант празднования в стилистике зимних каникул в "Простоквашино", то есть на даче или в деревне. Главное, чтобы была елка, снег и деревянный дом. Так проведут новогоднюю ночь 15% опрошенных", - сообщили в компании.
Чуть меньше респондентов (13%) уедут к родным в другой город или просто будут в другом российском городе. 7% отметят наступление нового года за границей и столько же - в гостях.
Вариант встретить праздник на городской площади около большой елки (2%) оказался популярнее новогодней ночи в кафе или ресторане (1%), а также поездки в санаторий (1%). "Нашлись и те, кто в ночь с 31 декабря на 1 января будет куда-то ехать или лететь, но таких набралось только 2%", - уточнили в компании и добавили, что остались и такие респонденты, которые до сих пор не определились с планами, но их в рейтинге не учитывали.
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