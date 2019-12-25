Милонов предложил создать единую систему охраны аэропортов

"Террористы могут совершать свои преступления как раз при скоплении людей: ведь им важно количество жертв, а не локация совершения своего злодейства. Стоит сказать и о логике установки подобных пунктов досмотра - зачастую такие чек-поинты располагаются в самых неудобных, узких и неподходящих местах: давка возникает мгновенно, а скорость работы охранников и проверяющих оставляет желать лучшего. Складывается впечатление, что главной задачей у нас является не предотвращение возможного акта терроризма, а "отодвигание" его от воздушного судна или поезда", - говорится в письме Милонова.