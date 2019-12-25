Милонов предложил создать единую систему охраны аэропортов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву разработать единую систему охраны аэропортов и вокзалов на основе цифровых технологий, что позволило бы сократить число рамок металлоискателей и штат охранников.
Депутат в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что сейчас перед пунктами досмотра в аэропортах, на вокзалах и автостанциях образуются очереди даже в "спокойные часы". Милонов считает, что очередь перед рамками опасна сама по себе.
"Террористы могут совершать свои преступления как раз при скоплении людей: ведь им важно количество жертв, а не локация совершения своего злодейства. Стоит сказать и о логике установки подобных пунктов досмотра - зачастую такие чек-поинты располагаются в самых неудобных, узких и неподходящих местах: давка возникает мгновенно, а скорость работы охранников и проверяющих оставляет желать лучшего. Складывается впечатление, что главной задачей у нас является не предотвращение возможного акта терроризма, а "отодвигание" его от воздушного судна или поезда", - говорится в письме Милонова.
Депутат пишет, что зарубежные страны, где принимаются не менее жесткие меры по борьбе с терроризмом, отходят от малоэффективного метода тотального огораживания - внедряют "умные" цифровые датчики, камеры, запахоулавливатели, системы превентивного контроля. Такой подход, считает Милонов, позволяет повысить степень защищенности транспортного объекта, а также сократить расходы на содержание штата охранников.
"В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность разработки единой современной системы охраны крупных транспортных объектов, основанной на цифровых технологиях в сфере безопасности, которая позволит сократить избыточное количество всевозможных "рамок" и штата охранников", - предложил депутат министру.