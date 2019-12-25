Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров усомнился в том, что американская Apple уйдет из России после принятия закона о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры. Главаусомнился в том, что американскаяуйдет из России после принятия закона о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры.

В феврале газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщала, что Apple направляла негативный отзыв в правительство на соответствующий законопроект.

"Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения", — сказал министр в интервью " Известиям ", указав на заинтересованность Apple в российском рынке.

При этом он напомнил, что на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.

В начале декабря Владимир Путин подписал закон о запрете продажи электронной техники, такой как смартфоны и компьютеры, без предписанного правительством российского ПО.

Согласно новым правилам, с 1 июля 2020-го в стране запрещается реализовывать отдельные виды "технически сложных товаров" без российского программного обеспечения. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство.