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2019-12-25T09:01+0300
https://ria.ru/20191225/1562806784.html
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
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РИА Новости

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

03:08 25.12.2019 (обновлено: 09:01 25.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров усомнился в том, что американская Apple уйдет из России после принятия закона о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры.
В феврале газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщала, что Apple направляла негативный отзыв в правительство на соответствующий законопроект.
"Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения", — сказал министр в интервью "Известиям", указав на заинтересованность Apple в российском рынке.
При этом он напомнил, что на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Смартфон
2 декабря, 19:33
Эксперт прокомментировал закон о предустановке российского ПО
В начале декабря Владимир Путин подписал закон о запрете продажи электронной техники, такой как смартфоны и компьютеры, без предписанного правительством российского ПО.
Согласно новым правилам, с 1 июля 2020-го в стране запрещается реализовывать отдельные виды "технически сложных товаров" без российского программного обеспечения. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство.
Как ранее рассказали РИА Новости ретейлеры, продукция Apple входит в пятерку по продажам смартфонов в натуральном выражении, при этом американская корпорация сохраняет лидерство в денежном отношении.
Смартфон
Вчера, 22:16
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
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Обсудить 179
Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФAppleРоссияТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Да и пусть валят, не было у меня айфона и не надо, вон новые Хонор и Самсунги нисколько не хуже, а порой даже и лучше, я думаю, что для большинства Россиян будет все равно, будут эпплы или нет, в крайнем случае есть другие варианты хорошие как я сказал выше))) так что это не проблема нисколько.
25 декабря, 04:51
ВКВитольд Козлов
353730194
Отток мажоров из России ускорится))
25 декабря, 03:43
Андроид Воробей
2576521260
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