Кудрин: Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад, смена характера правления - скорее влияние обстоятельств, считает его давний соратник, глава Счетной палаты Алексей Кудрин

"Вы знаете, в целом Путин сохранил свои взгляды - те, которые у него были, когда он в Петербурге работал. Мы с ним работали сначала начальниками управления, комитетов", - заявил Кудрин РИА Новости для проекта, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

Кудрин и Путин работали вместе в Петербурге у занимавшего пост мэра города Анатолия Собчака. "Мы примерно равномерно, одновременно двигались: он комитет внешнеэкономических связей возглавил, я финансовый комитет возглавил. Потом примерно в одно время стали замами мэра. Потом примерно в одно время первыми замами мэра. И, в общем, много общались, конечно, друг другу помогали, должен сказать. И я хочу сказать, что его взгляды мало изменились за это время", - поделился он.

По словам Кудрина, возможно, какие-то качества Путина тогда были недооценены. "Может быть, мы недооценивали какие-то качества, эти черты, но в общем он основные свои взгляды сохранил на протяжении всей жизни", - пояснил он.