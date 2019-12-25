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Кудрин: Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад
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РИА Новости

Кудрин: Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад

03:05 25.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад, смена характера правления - скорее влияние обстоятельств, считает его давний соратник, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Вы знаете, в целом Путин сохранил свои взгляды - те, которые у него были, когда он в Петербурге работал. Мы с ним работали сначала начальниками управления, комитетов", - заявил Кудрин РИА Новости для проекта, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Кудрин и Путин работали вместе в Петербурге у занимавшего пост мэра города Анатолия Собчака. "Мы примерно равномерно, одновременно двигались: он комитет внешнеэкономических связей возглавил, я финансовый комитет возглавил. Потом примерно в одно время стали замами мэра. Потом примерно в одно время первыми замами мэра. И, в общем, много общались, конечно, друг другу помогали, должен сказать. И я хочу сказать, что его взгляды мало изменились за это время", - поделился он.
По словам Кудрина, возможно, какие-то качества Путина тогда были недооценены. "Может быть, мы недооценивали какие-то качества, эти черты, но в общем он основные свои взгляды сохранил на протяжении всей жизни", - пояснил он.
Кудрин также отметил, что характер правления в России меняется, и на это влияют обстоятельства. "Должен сказать, характер правления ведь, вероятно, у нас в стране все-таки меняется, но я вижу здесь, скорее, влияние обстоятельств на то, как (он – ред.) меняется. Потому что многие реформы не всегда удаются, многие замыслы, в том числе демократические институты, не срабатывают... Но я, может быть, отчасти жалею, что мы мало сейчас уделяем внимания развитию демократических институтов. Очень хотелось бы, чтобы этого было больше", - сказал он.
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