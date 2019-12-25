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РИА Наука
2019-12-25T07:52+0300
https://ria.ru/20191225/1562806708.html
Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции
https://cdn23.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:89:800:539_1036x0_80_0_0_e404e7731f25a42612b86d6493daecbe.jpg
РИА Новости

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

03:03 25.12.2019 (обновлено: 07:52 25.12.2019)
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© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны
© NASA
Вид на Землю с Луны. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах. Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего - с принципом. Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений", - сказал Рогозин.

Луна в долгом ящике

Ранее США объявили о старте работ по окололунной станции. В 2017-м "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании такой станции. Однако позднее Рогозин заявил, что Россия откажется от участия в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ
7 июня, 20:38Петербургский международный экономический форум
Рогозин рассказал о взаимодействии с Китаем по станции на Луне
В НАСА позднее не исключали, что России поручат создание корабля для доставки космонавтов и астронавтов на орбиту Луны. О том, что для этого могут модернизировать корабли "Союз", которые сейчас летают к МКС, говорил и Рогозин. По его словам, российские корабли обеспечили бы резервную систему для полетов к Луне, повысив таким образом безопасность миссий.
Глава "Роскосмоса" также отмечал, что США интересует орбита Луны, а Россия хотела бы изучать поверхность спутника. Впоследствии и США переориентировались на высадку астронавта на поверхности Луны в 2024 году. Тем не менее никакого развития тема российско-американского взаимодействия в освоении спутника Земли не получила.
До последнего времени не было ясно, будет ли Россия участвовать в американском проекте или же попытается создать свою национальную станцию. На итоговой пресс-конференции 2019 года на космодроме Восточный Рогозин говорил, что два модуля (узловой и научно-энергетический), которые планировалось пристыковать к МКС в 2021 и 2023 годах, могут оставить на Земле. По его словам, их можно будет приспособить под окололунную станцию.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинРоссияСША
Популярные комментарии
Ну, ну! Они вам санкции, а вы им ракетные двигатели. Они вам ещё санкции, а вы им природные ресурсы по бросовым ценам... Вот что может сотворить со страной один неадекватный руководитель.
25 декабря, 05:30
VTVass1ly Terkin
37000218
Нафиг американцев. Лучше свой проект развивать, вместе с китайцами. Американцы патологические лжецы, всеравно кинут, как уже кинули в 17 году.
25 декабря, 05:20
nnikolo.fedoseev
4521005
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