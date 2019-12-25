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У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
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РИА Новости

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

02:22 25.12.2019 (обновлено: 07:48 25.12.2019)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду в 1.36 (17.36 мск вторника). Его эпицентр располагался... в 58 километрах юго-восточнее райцентра на острове Кунашир Южно-Курильска. Очаг землетрясения находился на глубине 96 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее информации, подземные толчки силой три балла ощутили жители Южно-Курильска на Кунашире и села Малокурильское на Шикотане.
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