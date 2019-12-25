У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду в 1.36 (17.36 мск вторника). Его эпицентр располагался... в 58 километрах юго-восточнее райцентра на острове Кунашир Южно-Курильска. Очаг землетрясения находился на глубине 96 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.