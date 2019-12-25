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Как окончательно удалить "постыдные фото" из соцсети
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РИА Новости

Как окончательно удалить "постыдные фото" из соцсети

02:00 25.12.2019 (обновлено: 10:23 25.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТехнологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам
Технологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Что попало в интернет, остается там навсегда. Это правило работает и в отношении фотографий с корпоративов. Но есть способ минимализировать ущерб, рассказал радио Sputnik блогер и юрист Сергей Ланг.
Фотография в Instagram женатого мужчины в окружении девушек на новогоднем корпоративе – это прямой путь к скандалу в семье. Фотография девушки, переборщившей с алкоголем, – это прямой путь к всеобщему осуждению и шуткам среди коллег на следующее утро.
Можно ли избежать попадания такого компромата в интернете или нет, рассказал радио Spuntik блогер и юрист Сергей Ланг.
"Корпоративы уже идут, и все на них выпивают. Там бывают люди, которые будут фотографировать и выкладывать это в интернет. У нас страна большая, и кто знает, как эти фотографии будут использоваться. Возможен даже шантаж такими фотографиями. Мы живем в такое время, когда каждое твое слово, каждое твое действие может сыграть против тебя. Раньше человек пошел, выпил, и кроме 10 человек этого никто не видел, теперь это не так", - рассказал блогер.
Решение проблемы компрометирующих фотографий в социальных сетях есть. Его предложили пользователям сами создатели этих ресурсов, рассказал радио Sputnik Сергей Ланг.
"Что загружено в интернет, остается там навсегда. Даже если вы удалите фотографию, все равно кто-то уже успел скопировать ее. Но, если кто-то другой потом опубликует фотографию с вами, то вы можете написать жалобу администрации социальной сети и прикрепить к ней вашу фотографию или скан паспорта, чтобы доказать, что вы - это вы. У социальных сетей удаление происходит достаточно быстро, а вот у сайтов знакомств или сторонних ресурсов добиться удаления фотографии гораздо сложнее", - рассказал блогер.
Если ваши непристойные фотографии с корпоратива отказываются удалять, то всегда есть "силовой" метод решения проблемы. Вы можете обратиться в суд и потребовать удалить порочащую информацию.
ЯсноПонятно
"Её уволили за откровенные фотографии". Как соцсети создают наш имидж
5 декабря, 12:00
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