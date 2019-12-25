Как окончательно удалить "постыдные фото" из соцсети

"Корпоративы уже идут, и все на них выпивают. Там бывают люди, которые будут фотографировать и выкладывать это в интернет. У нас страна большая, и кто знает, как эти фотографии будут использоваться. Возможен даже шантаж такими фотографиями. Мы живем в такое время, когда каждое твое слово, каждое твое действие может сыграть против тебя. Раньше человек пошел, выпил, и кроме 10 человек этого никто не видел, теперь это не так", - рассказал блогер.