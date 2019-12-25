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Культура
2019-12-25T11:51+0300
https://ria.ru/20191225/1562806421.html
В Венгрии погибла российская пианистка
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РИА Новости

В Венгрии погибла российская пианистка

01:52 25.12.2019 (обновлено: 11:51 25.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В Венгрии трагически погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева. Об этом в Facebook сообщил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкант Юрий Богданов.
"Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - написал Богданов.
По его словам, пианистка вместе со своим молодым человеком находилась в Будапеште на отдыхе.
"Сняли квартиру на сайте. Пошла принимать душ. В душе случилась утечка газа... Не спасли", - сообщил профессор.
Валиева была выпускницей Московской государственной консерватории имени Чайковского, стипендиатом Министерства культуры России, президента Белоруссии, Международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда "Новые имена", российского фонда "Одаренные дети", лауреатом ряда международных конкурсов.
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КультураНовости культурыЭлина ВалиеваРоссийская академия музыки имени ГнесиныхМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоРоссияВенгрияОбщество
Популярные комментарии
Ну и фиг с ней! Нечего по заграницам шастать.
25 декабря, 05:32
VTVass1ly Terkin
50021237
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