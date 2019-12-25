В Венгрии погибла российская пианистка

"Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - написал Богданов.

По его словам, пианистка вместе со своим молодым человеком находилась в Будапеште на отдыхе.

"Сняли квартиру на сайте. Пошла принимать душ. В душе случилась утечка газа... Не спасли", - сообщил профессор.