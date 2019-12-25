В Венгрии погибла российская пианистка

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В Венгрии трагически погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева. Об этом в Facebook сообщил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкант Юрий Богданов.
"Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - написал Богданов.
По его словам, пианистка вместе со своим молодым человеком находилась в Будапеште на отдыхе.
"Сняли квартиру на сайте. Пошла принимать душ. В душе случилась утечка газа... Не спасли", - сообщил профессор.
Валиева была выпускницей Московской государственной консерватории имени Чайковского, стипендиатом Министерства культуры России, президента Белоруссии, Международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда "Новые имена", российского фонда "Одаренные дети", лауреатом ряда международных конкурсов.