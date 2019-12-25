Лесные пожары начались в разных регионах Грузии

ТБИЛИСИ, 25 дек - РИА Новости. Десятки спасателей с помощью спецтехники пытаются потушить возникшие в разных регионах Десятки спасателей с помощью спецтехники пытаются потушить возникшие в разных регионах Грузии лесные пожары, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны.

"В Грузии днем было зафиксировано 10 активных очагов по причине сухой погоды, угрозы распространения огня на населенные пункты нет", - сообщает пресс-служба ведомства.

При этом более крупные масштабы приобрел пожар в Атенском ущелье около села Ормоци (регион Шида Картли), где около 40 пожарных пытаются справиться с огнем. Доступ к очагам возгорания затруднен сложным рельефом и плохой видимостью. На месте создан рабочий штаб.