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Лесные пожары начались в разных регионах Грузии
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РИА Новости

Лесные пожары начались в разных регионах Грузии

01:23 25.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы в Грузии
Сотрудники противопожарной службы в Грузии
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 дек - РИА Новости. Десятки спасателей с помощью спецтехники пытаются потушить возникшие в разных регионах Грузии лесные пожары, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны.
"В Грузии днем было зафиксировано 10 активных очагов по причине сухой погоды, угрозы распространения огня на населенные пункты нет", - сообщает пресс-служба ведомства.
При этом более крупные масштабы приобрел пожар в Атенском ущелье около села Ормоци (регион Шида Картли), где около 40 пожарных пытаются справиться с огнем. Доступ к очагам возгорания затруднен сложным рельефом и плохой видимостью. На месте создан рабочий штаб.
"В течение всей ночи продолжится мониторинг ареала распространения огня. С утра, сразу после восстановления видимости, к тушению пожара подключатся вертолет погранполиции МВД и гусеничная пожарная техника минобороны Грузии, также будет мобилизована дополнительная живая сила, которая возрастет до 200 пожарных-спасателей", - сказано в сообщении.
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