Санта-Клаус прокатился на водных лыжах под Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 25 дек – РИА Новости. Традиционный заезд Санта-Клауса на водных лыжах прошел в среду под Вашингтоном, передает корреспондент РИА Новости.
Получасовое представление на реке Потомак состоялось на набережной исторического района города Александрия. Посмотреть его собрались сотни человек с детьми.
Перед их глазами по волнам проехали герои рождественских сказок: Гринч, эльфы, олени Санта-Клауса и сам Санта. Серьезных трюков они не демонстрировали, только один из "эльфов" делал сальто на доске для серфинга с подводным крылом. Все прошло без происшествий, если не считать того, что один из "оленей" не удержался и свалился в воду, где дождался пришедшую на помощь лодку.