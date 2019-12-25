Санта-Клаус прокатился на водных лыжах под Вашингтоном

Перед их глазами по волнам проехали герои рождественских сказок: Гринч, эльфы, олени Санта-Клауса и сам Санта. Серьезных трюков они не демонстрировали, только один из "эльфов" делал сальто на доске для серфинга с подводным крылом. Все прошло без происшествий, если не считать того, что один из "оленей" не удержался и свалился в воду, где дождался пришедшую на помощь лодку.