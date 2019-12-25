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Санта-Клаус прокатился на водных лыжах под Вашингтоном
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РИА Новости

Санта-Клаус прокатился на водных лыжах под Вашингтоном

00:49 25.12.2019
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© AFP 2019 / Mathias Loevgreen Bojesen Санта-Клаус
Санта-Клаус
© AFP 2019 / Mathias Loevgreen Bojesen
Санта-Клаус. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 дек – РИА Новости. Традиционный заезд Санта-Клауса на водных лыжах прошел в среду под Вашингтоном, передает корреспондент РИА Новости.
Получасовое представление на реке Потомак состоялось на набережной исторического района города Александрия. Посмотреть его собрались сотни человек с детьми.
Перед их глазами по волнам проехали герои рождественских сказок: Гринч, эльфы, олени Санта-Клауса и сам Санта. Серьезных трюков они не демонстрировали, только один из "эльфов" делал сальто на доске для серфинга с подводным крылом. Все прошло без происшествий, если не считать того, что один из "оленей" не удержался и свалился в воду, где дождался пришедшую на помощь лодку.
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Санта-КлаусВашингтон (город)В мире
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