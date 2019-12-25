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2019-12-25T07:51+0300
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Трамп прокомментировал свое участие в фильме "Один дома — 2"
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РИА Новости

Трамп прокомментировал свое участие в фильме "Один дома — 2"

00:34 25.12.2019 (обновлено: 07:51 25.12.2019)
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© 20th Century Fox Film Corporation (1992)Кадр из фильма "Один дома - 2"
Кадр из фильма Один дома - 2
© 20th Century Fox Film Corporation (1992)
ВАШИНГТОН, 25 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал честью для себя участие в фильме "Один дома–2".
"Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: "Я только что видел тебя в кино". Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это", - сказал он в среду, общаясь по видеосвязи с военнослужащими из своей резиденции во Флориде.
Это общение транслировал телеканал C-Span.
В фильме 1992 года Трамп играет самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, - подсказав ему, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около 10 секунд.
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Обсудить 12
Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
И фильм добрый и Трамп владелец отеля "Плаза".Почему бы и нет?Не стал бы Президентом,так бы не муссировали этот отрывок.Судьба.
25 декабря, 03:20
Владимир Вышетравский
3900001
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