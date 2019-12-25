Трамп прокомментировал свое участие в фильме "Один дома — 2"

"Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: "Я только что видел тебя в кино". Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это", - сказал он в среду, общаясь по видеосвязи с военнослужащими из своей резиденции во Флориде.