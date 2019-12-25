Экс-депутат ЕП предрек Латвии "идеальный шторм" в экономике

"В материальном плане 2020 год, возможно, будет последним стабильным годом. Еще пару месяцев назад мы обсуждали приближение "идеального шторма" в 2021 году – совпадения нескольких негативных явлений, которые взаимно усиливают друг друга и приводят к катастрофическим последствиям. В случае Латвии – к бюджетному кризису и необходимости в новых масштабных займах. Предполагалось, что слагаемых у "шторма" будет два – снижение европейской финансовой помощи и запланированный уход большей части российского транзита в новые российские порты. Но только что добавились еще два "коня апокалипсиса" – влияние Brexit, который перестал откладываться после победы консерваторов на выборах, и перенятие двух важнейших портов под прямое управление латвийского правительства. Этот хулиганский шаг создал чудовищную неопределенность относительно остатков латвийского транзита. Возможно, Рижский порт потеряет даже контейнерные перевозки и придет в запустение", - сказал Митрофанов.