Экс-депутат ЕП предрек Латвии "идеальный шторм" в экономике

РИГА, 25 дек – РИА Новости. Латвию, возможно, ждет последний стабильный год перед "идеальным штормом", который приведет к катастрофическим последствиям в экономике, заявил РИА Новости экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.
Латвия является членом ЕС с 2004 года. Республика остается одной из самых бедных среди всех стран-участниц этого объединения.
"В материальном плане 2020 год, возможно, будет последним стабильным годом. Еще пару месяцев назад мы обсуждали приближение "идеального шторма" в 2021 году – совпадения нескольких негативных явлений, которые взаимно усиливают друг друга и приводят к катастрофическим последствиям. В случае Латвии – к бюджетному кризису и необходимости в новых масштабных займах. Предполагалось, что слагаемых у "шторма" будет два – снижение европейской финансовой помощи и запланированный уход большей части российского транзита в новые российские порты. Но только что добавились еще два "коня апокалипсиса" – влияние Brexit, который перестал откладываться после победы консерваторов на выборах, и перенятие двух важнейших портов под прямое управление латвийского правительства. Этот хулиганский шаг создал чудовищную неопределенность относительно остатков латвийского транзита. Возможно, Рижский порт потеряет даже контейнерные перевозки и придет в запустение", - сказал Митрофанов.
Депутаты Сейма Латвии ранее приняли в окончательном чтении поправки к закону "О портах", которые предусматривают переход Рижского и Вентспилсского портов под контроль государства.
Минфин США 9 декабря ввел санкции против 17 человек, включая граждан Сербии, Латвии, Камбоджи и Венесуэлы, и 29 юрлиц из этих стран в рамках "Глобального акта Магнитского". Мэр Вентспилса и один из богатейших людей Латвии Айвар Лембергс также попал под санкции. После этого он заявил, что ушел с должности члена правления Вентспилсского свободного порта.
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