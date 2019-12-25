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На Камчатке задержали похитителей, кравших кречетов для продажи
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РИА Новости

На Камчатке задержали похитителей, кравших кречетов для продажи

00:29 25.12.2019
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© Fotolia / Steve BylandКречет
Кречет
© Fotolia / Steve Byland
Кречет. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Полицейские на Камчатке пресекли похищение краснокнижных кречетов из природы и попытку их переправки за границу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю совместно с представителями регионального УФСБ России и Росгвардии задержали группу, которая занималась незаконной ловлей и транспортировкой кречетов с территории полуострова", - сказала Волк.
По ее словам, морское судно было задержано сразу после того, как отошло от причала в Петропавловске-Камчатском. На борту сотрудники правоохранительных органов обнаружили 10 птиц, занесенных в Красную книгу РФ.
В числе подозреваемых оказались 65-летний капитан, который, предположительно, вывозил краснокнижных птиц за денежное вознаграждение, а также фиктивно оформленный как член команды гражданин, выполнявший обязанности по уходу за пернатыми во время транспортировки. Кроме того, полицейскими установлен и задержан житель Петропавловска-Камчатского, который ловил кречетов и содержал их в неволе до момента отправки.
По информации МВД, теплоход направлялся в Хабаровский край, откуда птиц злоумышленники планировали вывезти за границу.
"Изъятые соколы временно помещены в Елизовский районный зоопарк. Решение о времени их выпуска в естественную среду обитания будут принимать специалисты-орнитологи. В отношении троих фигурантов СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ", - добавила Волк.
Кречет
26 ноября, 12:55
ФСБ и Росгвардия пресекли браконьерский отлов краснокнижных кречетов
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