На Камчатке задержали похитителей, кравших кречетов для продажи

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Полицейские на Полицейские на Камчатке пресекли похищение краснокнижных кречетов из природы и попытку их переправки за границу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю совместно с представителями регионального УФСБ России и Росгвардии задержали группу, которая занималась незаконной ловлей и транспортировкой кречетов с территории полуострова", - сказала Волк.

По ее словам, морское судно было задержано сразу после того, как отошло от причала в Петропавловске-Камчатском. На борту сотрудники правоохранительных органов обнаружили 10 птиц, занесенных в Красную книгу РФ.

В числе подозреваемых оказались 65-летний капитан, который, предположительно, вывозил краснокнижных птиц за денежное вознаграждение, а также фиктивно оформленный как член команды гражданин, выполнявший обязанности по уходу за пернатыми во время транспортировки. Кроме того, полицейскими установлен и задержан житель Петропавловска-Камчатского, который ловил кречетов и содержал их в неволе до момента отправки.

По информации МВД, теплоход направлялся в Хабаровский край, откуда птиц злоумышленники планировали вывезти за границу.