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Visa опровергла сообщения о сбоях в работе платежной системы
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РИА Новости

Visa опровергла сообщения о сбоях в работе платежной системы

00:17 25.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Карты международной платежной системы Visa работают в обычном режиме, сообщения о сбоях не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
Ранее на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, появилась информация о том, что пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями в их работе. По данным портала, перебои начались около 21.32 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Visa и Mastercard зафиксировано в Германии, Великобритании и США.
По данным Downdetector, 88% пользователей Visa жалуются на проблемы с совершением платежей, 7% - на проблемы с банкоматами, 3% - на работу сайта. Среди пользователей Mastercard 77% отмечают проблемы с платежами, 13% - с банкоматами, жалобы 9% связаны с работой сайта.
"Карты Visa работают в обычном режиме, сообщения о сбоях на стороне платежной системы Visa не соответствуют действительности", - заявили в компании.
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