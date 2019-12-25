Visa опровергла сообщения о сбоях в работе платежной системы

Ранее на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, появилась информация о том, что пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями в их работе. По данным портала, перебои начались около 21.32 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Visa и Mastercard зафиксировано в Германии, Великобритании и США.