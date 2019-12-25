Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T05:15+0300
https://ria.ru/20191225/1562805685.html
В Буркина-Фасо не менее 35 мирных жителей погибли при атаке боевиков
https://cdn25.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_0:294:3072:2022_1036x0_80_0_0_3e31e3bd5dd1105b5c86d8cd5fcaf6f5.jpg
РИА Новости

В Буркина-Фасо не менее 35 мирных жителей погибли при атаке боевиков

00:14 25.12.2019 (обновлено: 05:15 25.12.2019)
469
© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере 35 мирных жителей, преимущественно женщины, погибли в ходе атаки террористов в провинции Сум на севере Буркина-Фасо, сообщается в официальном заявлении президента страны Рока Каборе.
"Я приношу свои искрение соболезнования семьям погибших", - заявил президент.
Военным удалось нейтрализовать 80 боевиков, а также, как говорится в заявлении, "захватить важное военное оборудование и средства передвижения".
Во время отражения нападения погибли четверо военнослужащих и три жандарма, еще около 20 представителей силовых служб были ранены, сообщается в пресс-релизе вооруженных сил Буркина-Фасо, опубликованном на портале Faso.
Беспорядки на улицах столицы Буркина-Фасо города Уагадугу
1 декабря, 23:18Религия и мировоззрение
СМИ сообщили о 14 погибших при атаке на церковь в Буркина-Фасо
1011011
Обсудить 1
Буркина-ФасоВ мире
Рекомендуем
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Американские военнослужащие в Сирии
Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Кадр из фильма Один дома - 2
Трамп прокомментировал свое участие в фильме "Один дома — 2"
Дэвид Оливер
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил слова Путина о после Польши в нацистской Германии
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Сотрудники противопожарной службы в Грузии
Лесные пожары начались в разных регионах Грузии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
12:48В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии
12:47Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
12:46Памфилова назвала заказчиков нарушений на выборах мерзавцами
12:43Ученые выяснили, когда начинается старение человека
Лента новостейМолния