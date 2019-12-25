В Буркина-Фасо не менее 35 мирных жителей погибли при атаке боевиков

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере 35 мирных жителей, преимущественно женщины, погибли в ходе атаки террористов в провинции Сум на севере Буркина-Фасо, сообщается в официальном заявлении президента страны Рока Каборе.
"Я приношу свои искрение соболезнования семьям погибших", - заявил президент.
Военным удалось нейтрализовать 80 боевиков, а также, как говорится в заявлении, "захватить важное военное оборудование и средства передвижения".
Во время отражения нападения погибли четверо военнослужащих и три жандарма, еще около 20 представителей силовых служб были ранены, сообщается в пресс-релизе вооруженных сил Буркина-Фасо, опубликованном на портале Faso.