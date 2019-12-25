Войсковая ПВО получит оружие на новых физических принципах

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Войсковая противовоздушная оборона Вооруженных сил России в перспективе получит оружие на новых физических принципах, рассказал в интервью газете "Красная звезда" начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов.
"В дальнейшей перспективе войска ПВО планируется оснащать комплексами на новых физических принципах, разработка которых проводится уже в настоящее время", - сказал Леонов, говоря о планах развития войсковой ПВО.
О каком конкретно оружии идет речь, генерал не уточнил.
Оружие на новых физических принципах - оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).
Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах данного оружия используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.
Оснащение российских войск оружием на новых физических принципах началось с 2017 года в рамках госпрограммы вооружений. Впервые о его существовании президент Владимир Путин рассказал в марте 2018 года в рамках послания Федеральному собранию.