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Новое оружие России
2019-12-25T11:00+0300
https://ria.ru/20191225/1562805601.html
Войсковая ПВО получит оружие на новых физических принципах
https://cdn22.img.ria.ru/images/156281/65/1562816599_0:230:3022:1930_1036x0_80_0_0_c986a4d810e42d246f798dfd93448406.jpg
РИА Новости

Войсковая ПВО получит оружие на новых физических принципах

00:07 25.12.2019 (обновлено: 11:00 25.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" на учениях войск противовоздушной обороны
Зенитный ракетный комплекс Бук на учениях войск противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Войсковая противовоздушная оборона Вооруженных сил России в перспективе получит оружие на новых физических принципах, рассказал в интервью газете "Красная звезда" начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов.

"В дальнейшей перспективе войска ПВО планируется оснащать комплексами на новых физических принципах, разработка которых проводится уже в настоящее время", - сказал Леонов, говоря о планах развития войсковой ПВО.

О каком конкретно оружии идет речь, генерал не уточнил.
Оружие на новых физических принципах - оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).
Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах данного оружия используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.
Оснащение российских войск оружием на новых физических принципах началось с 2017 года в рамках госпрограммы вооружений. Впервые о его существовании президент Владимир Путин рассказал в марте 2018 года в рамках послания Федеральному собранию.
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Новое оружие РоссииВооруженные силы РФАлександр ЛеоновРоссияБезопасность
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