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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-25T00:05+0300
https://ria.ru/20191225/1562805555.html
В Минобороны рассказали о применении беспилотников террористами
https://cdn23.img.ria.ru/images/151235/41/1512354177_0:16:1280:736_1036x0_80_0_0_91020f31970a3b7d6aef0606b3905b63.png
РИА Новости

В Минобороны рассказали о применении беспилотников террористами

00:04 25.12.2019 (обновлено: 00:05 25.12.2019)
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© Фото : Минобороны РФБеспилотные летательные аппараты, запущенные террористами по базам РФ в Сирии
Беспилотные летательные аппараты, запущенные террористами по базам РФ в Сирии
© Фото : Минобороны РФ
Беспилотные летательные аппараты, запущенные террористами по базам РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Угроза применения террористами беспилотников может вырасти не только в Сирии, но и в любой стране мира, заявил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Активно развивается применение вооруженными силами иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями беспилотной летательной авиации. Проводимые НВФ работы по совершенствованию БПЛА и способов их применения свидетельствуют о том, что в ближайшее время угрозы, связанные с использованием БПЛА в террористических целях, могут возрасти не только в САР, но и на территории любой страны", - сказал Леонов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".

Леонов отметил, что в этой связи особое внимание должно быть уделено организации противодействия беспилотникам в мирное время, совершенствованию способов их обнаружения и уничтожения.
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Война в СирииАлександр ЛеоновСирияРоссияБезопасностьВ мире
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