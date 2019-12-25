В Минобороны рассказали о применении беспилотников террористами

"Активно развивается применение вооруженными силами иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями беспилотной летательной авиации. Проводимые НВФ работы по совершенствованию БПЛА и способов их применения свидетельствуют о том, что в ближайшее время угрозы, связанные с использованием БПЛА в террористических целях, могут возрасти не только в САР, но и на территории любой страны", - сказал Леонов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".